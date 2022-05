#ElleFashionCrush : le bracelet Messika unit les mamans et leurs filles pour la fête des mères

Lorsque vient la fête des mères, on a envie de trouver le cadeau parfait. Celui qui saura combler la plus belle femme de notre univers mais surtout qui saura résister au temps et qui aura une signification particulière. Pour ce faire, Messika a dévoi...