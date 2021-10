Electricité: le risque d'une volatilité accrue

Vincent Collen

L'éolien et le solaire, intermittents, vont très bientôt dominer la production européenne d'électricité, tandis que le nucléaire et le charbon reculent. Il faudra développer les batteries et garder les centrales à gaz pour atténuer la volatilité des prix, prévient une étude du cabinet McKinsey.Source : https://www.lesechos.fr/industrie-services/energie...