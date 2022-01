#ELLEBeautyCrush : le nouveau soin signature LPG pour faire peau neuve

Si les changements de saison peuvent chambouler l'équilibre de notre épiderme, les fêtes (et leurs excès) peuvent, aussi, être la conséquence d'un teint terne, de traits tirés et d'un grain de peau irrégulier. S'il est possible de remédier à ces maux...