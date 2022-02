ELLE relooke : l’avant/après de Sandra qui redécouvre ses cheveux longs après des années de chignon

" Que ce soit en 2014, 2018 ou 2021, j'ai toujours eu la même coupe de cheveux ", confiait Sandra lors de son inscription en septembre dernier. Et pour cause, à 48 ans, cette maman de deux grands enfants n'a que rarement délaissé son chignon haut per...