ELLE découvre la sève de bouleau, de l’arbre aux soins cosmétiques

Arbre majestueux pouvant atteindre trente mètres de hauteur, le bouleau se distingue par son écorce blanche argentée et la finesse de son tronc. Et si ses feuilles, ses bourgeons et son enveloppe sont depuis longtemps convoités pour leurs propriétés ...