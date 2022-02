EDF : l'Etat prêt à lancer une augmentation de capital

Sharon Wajsbrot

Pour redonner de l'air aux finances du groupe public et rassurer les investisseurs, l'Etat actionnaire pourrait renforcer les fonds propres de l'énergéticien via un apport d'un peu plus de 2 milliards d'euros.Source : https://www.lesechos.fr/industrie-services/energie...