Dressing d’été : faut-il choisir un short ou un bermuda ?

Finalement, on a réussi à troquer nos pulls en laine contre des chemisiers un peu plus affriolants. Le printemps et le soleil nous donnent enfin envie de porter des pièces de saison. Au placard les pantalons en velours et les jeans trop lourds ! On p...Source : https://www.elle.fr/Mode/Les-conseils-mode/Dressin...