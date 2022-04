Demi Moore, Shia LaBoeuf, Angelina Jolie... ces célébrités qui se sont mariées à Las Vegas

Joe Jonas et Sophie Turner, Bruce Willis et Demi Moore, Shia LaBoeuf et Mia Goth... Ils sont nombreux à avoir choisi Las Vegas comme lieu idéal pour...Source : https://www.parismatch.com/People/Bruce-Willis-et-...