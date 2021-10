De leur frigo à Glasgow, la "génération climat" mène le combat

On conclue notre semaine #UnQuartdHeureAvantLaCOP avec un épisode consacré aux jeunes de la génération climat en France. On vous fait rencontrer Issia, qui a poussé sa famille vers l'écologie, Pierre et ses abeilles parisiennes qui veut faire de son engagement un métier ou encore Nathan, délégué climat auprès du secrétaire général des Nations Unies bien décidé à faire entendre la jeunesse sur la scène internationale.Source : https://www.francetvinfo.fr/replay-radio/le-quart-...