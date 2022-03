Cynthia Nixon révèle le nom de l'huile pour le visage dont elle ne se sépare jamais

Dix-sept ans après la fin de " Sex and City ", Carrie Bradshaw et ses amies sont de retour. En décembre dernier, les fans de la série culte découvraient le premier épisode de " And Just Like That ", le revival de la série disponible sur la plateforme...