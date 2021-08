Covid : Valneva lance un essai complémentaire pour son candidat vaccin

Enrique Moreira

La biotech franco autrichienne veut s'assurer de l'efficacité et de l'absence de danger de son vaccin contre la Covid-19 chez les plus de 56 ans. En parallèle, ce nouvel essai permettra de comparer les résultats de son candidat vaccin original à un autre, dérivé d'un variant, chez les plus de 12 ans.Source : https://www.lesechos.fr/industrie-services/pharmac...