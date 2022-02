Covid : 4 millions de Français risquent une suspension de leur passe vaccinal

Solveig Godeluck

L'intervalle entre la deuxième et la troisième dose est ramené de sept mois à quatre mois ce mardi, sous peine de désactivation du passe vaccinal. Avec 15,7 millions d'injections depuis janvier, on est loin de l'objectif de 25 millions fixé par le gouvernement. Mais 80 % des Français sont primo-vaccinés et plus de la moitié ont eu leur rappel.Source : https://www.lesechos.fr/economie-france/social/070...