Corse : miser sur un modèle de pêche durable

En Haute-Corse, un pêcheur et son équipage ont adopté une approche éco-responsable de la pêche. Le thon ou l'espadon pêché au large de Bastia sera ensuite transformé et mis en conserve pour plus de valeur ajoutée.Source : https://www.francetvinfo.fr/economie/emploi/metier...