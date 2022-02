Conseil : Colombus Consulting étend son champ d'intervention

Antoine Boudet

Réputé sur la place dans le secteur bancaire et celui de l'énergie, le cabinet de conseil en management pour la transformation des organisations a intégré Tempo & Co, spécialisé dans la fonction RH. Entreprise à mission, certifiée B Corp, Colombus Consulting entend aussi croître dans d'autres secteurs comme les services publics et les transports.Source : https://www.lesechos.fr/industrie-services/service...