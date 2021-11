Concours : quel sera le plus bel arbre de l'année ?

200 arbres ont été sélectionnés dans le cadre du concours du plus bel arbre de l'année, organisé par l'ONF et le magazine Terre Sauvage. Ils ne sont désormais plus que 13 en compétition. Il est possible de voter sur internet jusqu'au 4 janvier.Source : https://www.francetvinfo.fr/monde/environnement/bi...