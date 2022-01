Comment maigrir du bas du corps ?

Comment déstocker les graisses au niveau des cuisses, des fesses, du ventre et des hanches et perdre du bas du corps sans recourir à un régime restrictif ? En suivant les programmes et les astuces minceur du Dr Jean-Michel Cohen, nutritionniste, vous pourrez vous faire plaisir tout en consommant moins de sel, de sucre et de matières grasses.

Source : https://www.santemagazine.fr/minceur/coaching-minc...