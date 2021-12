Comment lutter contre le stress au travail ?

Pour certains, le travail est source d’épanouissement. Pour d’autres, il est juste utile, assurant un salaire et des conditions de vie matérielles, et pour d'autres, il est carrément une source de stress. Dans tous les cas, vu le temps qu’on y passe, autant y être le mieux possible car non seulement cela influe sur notre moral, mais aussi sur notre santé physique.

Source : https://www.santemagazine.fr/sante/maladies/stress...