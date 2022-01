Comment limiter l'impact des intempéries en milieu urbain ?

Avec le dérèglement climatique, les phénomènes météo extrêmes sont de plus en plus fréquents. Muriel Saulais, responsable d'activité "eau et milieux aquatiques" au centre d'études et d'expertises sur les risques, l'environnement, la mobilité et l'aménagement est l'invitée du "Fil de l'eau".Source : https://www.francetvinfo.fr/replay-radio/au-fil-de...