Comment le chien de Christian Dior a inspiré un sac iconique de la maison

Loyal, intelligent, dévoué et affectueux, les multiples qualités du chien en font depuis des siècles le meilleur ami de l'homme. Emily Ratajkowski et Colombo, Olivia Palermo et Mr Butler et, évidemment, la reine Elisabeth et ses multiples corgis... d...