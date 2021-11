Comment la restauration collective s'adapte au télétravail

Martine Robert

Elior, Compass, Sodexo et autres ont été bousculés par la crise puis par le recours accru au télétravail qui vide les cantines deux jours par semaine en moyenne. Une offre plus bio et plus responsable, de nouveaux services omnicanaux, des espaces hybrides, gonflent le panier moyen et le taux de captation des salariés. L'industrie, l'enseignement et la santé sont eux repartis.Source : https://www.lesechos.fr/industrie-services/service...