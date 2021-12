Comment la SNCF valorise son immense patrimoine foncier

Elsa Dicharry

Le groupe ferroviaire dispose de 12,5 millions de mètres carrés de bâti sur le territoire et de 30.000 hectares de terrains, dont une partie n'est plus utile à son activité. Une manne à valoriser et une opportunité pour construire.Source : https://www.lesechos.fr/industrie-services/immobil...