Comment dégeler l'assurance agricole ?

Les Echos

Nouveau record de froid et de gel en avril en France, et nouvelles pertes dans les vignobles et les cultures. Pour « La Story », le podcast d'actualité des « Echos », Pierrick Fay et ses invitées reviennent sur le projet de réforme de l'assurance sur la perte de récolte qui tarde à se mettre en place.Source : https://www.lesechos.fr/industrie-services/conso-d...