Comment Vivendi Create Joy fait le lien avec les métiers du groupe

Martine Robert

Depuis 2008, l'antenne solidaire de Vivendi s'engage dans l'initiation et la formation professionnelle aux métiers du groupe, via une cinquantaine de projets par an, en France et à l'étranger, autour de l'audiovisuel, du cinéma, du spectacle, de la musique, du jeu vidéo, de l'édition, et du journalisme.Source : https://www.lesechos.fr/industrie-services/service...