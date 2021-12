Comment « Squid Game » a fait exploser les ventes de Vans blanches

Carrie Bradshaw et ses Manolo Blahnik, Daphné Bridgerton et ses robes empire, Blair Waldorf et ses serre-tête preppy... la mode est souvent utilisée pour façonner l'identité des personnages de série. Une aubaine pour les marques qui bénéficient de l'...Source : https://www.elle.fr/Mode/Chaussures/Comment-Squid-...