Cléone, une mode qui ne se défile pas

Julie Le Bolzer

Fondatrice de la maison de mode sur-mesure qui porte son nom et qu'elle a mise sur les rails voilà plus de 40 ans, Cléone vient de lancer une formation de grand couturier en ligne et s'apprête à commercialiser un parfum, tout en créant sa première collection écoresponsable.Source : https://www.lesechos.fr/industrie-services/mode-lu...