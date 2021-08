Clément Beaune sur la situation en Afghanistan: "Notre priorité est l’évacuation de nos ressortissants"

Clément Beaune, secrétaire d’État chargé des Affaires européennes, s’est exprimé ce lundi au sujet de la situation en Afghanistan. "Notre priorité est l’évacuation de nos ressortissants et d’un certain nombre d’Afghans qui se sont engagés et qui ont besoin d’être protégés d’urgence", a-t-il déclaré.https://www.bfmtv.com/politique/gouvernement/cleme...