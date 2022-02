Chiara Ferragni adopte la manucure caméléon, celle qui change de couleur

On ne la présente plus. Influenceuse avec plus de 26 millions d'abonnés, Chiara Ferragni ne cesse de partager ses looks et ses mises en beauté sur son compte Instagram. Cette fois-ci, c'est sa nouvelle manucure qui a attiré notre attention. Sa partic...