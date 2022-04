Cheveux : « Caramel Latte hair » ou la nouvelle nuance à adopter pour le printemps

Des températures plus douces, les premiers rayons du soleil qui réchauffent nos visages, les oiseaux qui chantent... C'est officiel, le printemps est bien installé dans notre quotidien. Et qui dit printemps, dit grand ménage ! On ressort enfin nos ou...