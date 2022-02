"Chacun de nous a du pouvoir" : dans un nouveau livre, l'exploratrice Sylvia Earle rappelle l’urgence de protéger les océans

Son livre rassemble les connaissances actuelles sur le monde marin et met en garde sur les impacts humains toujours plus ravageurs : sur-pêche, réchauffement climatique et pollution plastique et chimique. L’exploratrice de 86 ans appelle à agir à toutes les échelles, étatique et individuelle.Source : https://www.francetvinfo.fr/replay-radio/l-etoile-...