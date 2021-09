Cet accessoire de maquillage qui illumine le regard sera partout cet hiver

Le règne du no make-up prendrait-il fin ? Depuis la rentrée, les maquillages naturels qu'on avait l'habitude de voir depuis la pandémie se font de plus en plus rares. Preuve en est lors des cérémonies prestigieuses de ces dernières semaines. Penélope...Source : https://www.elle.fr/Beaute/Maquillage-des-yeux/Cet...