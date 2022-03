Censure de RFI et France 24 au Mali : la fracture s'accentue entre Paris et Bamako

Au Mali, la junte au pouvoir a suspendu jusqu'à nouvel ordre la diffusion dans le pays de RFI et France 24, deux médias publics français accusés de désinformation sur l'armée. Un signe de plus de la fracture entre Paris et Bamako.Source : https://www.francetvinfo.fr/replay-radio/le-monde-...