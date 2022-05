Ce qu’être blogueuse mode m’a appris

" Blogueuse mode ". Seize ans après, deux mots qui me gênent encore. Longtemps j'ai usé de périphrases, plus ou moins hypocrites. " J'ai un blog ", " je suis créatrice et éditrice du blog balibulle.com ", " Influenceuse ? Ah non. " Puis l'inévitable ...Source : https://www.elle.fr/Mode/Les-news-mode/Ce-qu-etre-...