Casino s'allie à l'allemand Gorillas sur le créneau des livraisons ultrarapides

Antoine Boudet

Partenaires depuis l'arrivée de la start-up allemande à Paris en avril dernier, le groupe Casino et Gorillas scellent leur alliance. Les clients de Gorillas auront accès aux produits de marque nationale et aux produits Monoprix, ceux de Monoprix et Franprix du service de quick commerce de la jeune pousse. Le distributeur français prendra une participation au capital de Gorillas France et au niveau de la maison mère.Source : https://www.lesechos.fr/industrie-services/conso-d...