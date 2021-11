Carrie Bradshaw réinterprète un de ses looks culte

Carrie Bradshaw – incarnée par Sarah Jessica Parker – est connue pour son fabuleux dressing dans la série " Sex and The City ". Alors qu'il sera bientôt possible d'acheter une réplique du célèbre tutu porté par l'Américaine dans le générique de la sé...Source : https://www.elle.fr/Mode/Les-news-mode/Carrie-Brad...