Camif bannit les produits non européens de son offre

Dominique Chapuis

Camif franchit une nouvelle étape, en ne proposant plus de produits non européens sur son site d'ameublement. Certains articles ont ainsi disparu de son offre, comme les fours à micro-ondes. Aujourd'hui, 78 % des produits en ligne sont français, et 22 % viennent du reste du Vieux Continent.Source : https://www.lesechos.fr/industrie-services/conso-d...