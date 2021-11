COP26 : la "transition énergétique" dont tout le monde parle est-elle possible à temps ?

Les énergies renouvelables et décarbonées se développent en France. Mais, alors que le temps presse, peut-on attendre et compter dessus pour limiter le cap désastreux d'une planète à plus de 2 °C ?Source : https://www.francetvinfo.fr/monde/environnement/co...