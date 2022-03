CMA CGM : année faste pour le géant des mers

C'est un roi de la marine et de la logistique qui vogue sur les profits d'une année 2021 performante malgré les difficultés géopolitiques, sanitaires et énergétiques. Dans « La Story », le podcast d'actualité des « Echos », Pierrick Fay et Denis Fainsilber reviennent sur les clés du succès de l'armateur français.Source : https://www.lesechos.fr/industrie-services/tourism...