Burkina Faso : le Projet d’appui au Pôle de croissance de Bagré améliore la vie des populations et facilite l’insertion des jeunes

Le visiteur qui revient à Guirmogo, cinq ans après l’avoir quitté, ne reconnaîtrait plus ce village de la commune de Zabré, région du Centre-Est du Burkina Faso. Des dizaines de cases en banco ont fait place à autant de maisons en dur. De nouvelles infrastructures socio-économiques permettent aux habitants d’avoir une vie plus décente et d’entreprendre des activités rémunératrices. Les femmes du village bénéficient ainsi de deux unités de décorticage de riz, un centre de tissage, un centre de production de beurre de karité, un autre pour le « soumbala », un condiment alimentaire, un moulin à grains et une savonnerie.Zirabouré Zanré, président du Comité villageois de développement, souligne que le village a également obtenu une école à six classes, deux grands magasins de stockage de produits agricoles et une nouvelle route d’une cinquantaine de kilomètres reliant Guirmogo à Beka. « Cette route nous a soulagés. Avant, les ambulances rencontraient d’énormes difficultés pour évacuer les malades à cause des rivières. Mais maintenant, c’est fini », se réjouit-il, en attendant la réalisation d’autres infrastructures communautaires.Guirmogo bénéficie en fait des retombées de la mise en œuvre du Projet d’appui au Pôle de croissance de Bagré (PAPCB). Ce projet porte sur l’aménagement de 2 194 hectares de terres agricoles et le développement des chaînes de valeur agricole (riz, maïs, produits maraîchers) autour du barrage de Bagré, construit en 1994 avec l’appui de la Banque africaine de développement.Au-delà de l’objectif d’augmenter la production agricole du pays, le projet vise la mise en place d’un pôle agro-industriel où paysans et investisseurs privés se côtoient dans l’exploitation des aménagements. Sa réalisation coûtera 31 millions d’euros (26 millions d’UC), en majeure partie apportés par le Groupe de la Banque, grâce à un prêt de 17,9 millions d’euros (15 millions d’UC), et un don de 7,16 millions d’euros (6 millions d’UC).