Bruno Bonnell: "Il faut arrêter ce mythe d'un gouvernement qui ne cherche pas des solutions sur l'immigration, on trouve des solutions et on a des résultats"









Source : Bruno Bonnell, député "La République en Marche" du Rhône, réagit à l’insécurité dans le quartier de la Guillotière à Lyon.Source : https://www.bfmtv.com/politique/la-republique-en-m...