Bâtir des infrastructures solides, fiables et donnant confiance, une clé pour une inclusion financière véritable en Afrique

« L’inclusion financière est à prendre à bras le corps. Y parvenir, passe par une approche écosystème, incluant l’ensemble des acteurs : fournisseurs, distributeurs, utilisateurs des services financiers et régulateurs. Il faut aussi et surtout bâtir des infrastructures solides et fiables qui donnent confiance et l’accès à moindre coût pour stimuler le développement », affirme Bruno Aka, chargé principal des Systèmes de paiement et de l’Inclusion financière digitale à la Banque africaine de développement.M. Aka s’exprimait le 25 mars dernier, à Abidjan, à l’occasion du deuxième Forum africain de la presse économique et financière qui se déroulait sur le thème : « L’inclusion financière au cœur de la transformation économique en Afrique ».Selon lui, il faut encourager les fournisseurs des services financiers, y compris les institutions financières (banques commerciales et structures financières décentralisées) ainsi que les fintechs sur le continent africain à mettre l’accent sur le développement de produits innovants. « La vision de la Banque africaine de développement est de parvenir à un accès universel aux services financiers à plus de 80% des Africains âgés de 15 ans et plus d’ici 2030, a affirmé Bruno Aka. Pour cela, il faut construire des infrastructures financières fiables et faire évoluer le cadre légal et réglementaire ».Le haut fonctionnaire a présenté à cette occasion, plusieurs initiatives de la Banque africaine de développement visant à stimuler l’inclusion financière sur le continent. Il s’agit notamment de la Facilité pour l’inclusion financière numérique en Afrique qui vise à assurer l’inclusion numérique de 338 millions de personnes, du programme « Boost Africa » dont l’objectif est de soutenir les jeunes entrepreneurs et l'innovation pour les petites et moyennes entreprises africaines, de la plateforme pour l’Afrique (ONE4A), un programme d’investissement à impact social en Afrique, visant à accélérer l’accès au financement des marchés de capitaux nationaux pour les PME à forte croissance.