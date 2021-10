Bataille navale entre Londres et Paris, l'Ecosse championne de l'énergie éolienne, et les Spice Girls pionnières du féminisme ?

Aujourd'hui, Le Quart d'Heure vous emmène de l'autre côté de la Manche. On vous raconte comment le délicat sujet des droits de pêche est en train de virer au bras de fer diplomatique entre la France et le Royaume-Uni. A quelques jours de la COP26, on ira aussi en Ecosse, l'un des territoires les plus avancés en matière d'énergie éolienne. Et puis on fête le 25ème anniversaire du premier album des Spice Girls, qui a marqué l'histoire de la pop mais aussi peut-être celle du féminisme.Source : https://www.francetvinfo.fr/replay-radio/le-quart-...