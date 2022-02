Bas salaires : les discussions toujours bloquées dans trois branches

Leïla de Comarmond

Si un accord a été signé dans les hôtels, cafés et restaurants, la discussion reste au point mort dans la coiffure et deux autres plus petites branches. Les négociations se poursuivent encore dans 13 autres secteurs couvrant près de 850.000 salariés, selon les dernières données du ministère du Travail.Source : https://www.lesechos.fr/economie-france/social/070...