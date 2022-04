Avec le dérèglement climatique, les animaux vont davantage "partager leurs agents pathogènes avec l'espèce humaine", explique un chercheur

Selon une étude parue ce jeudi dans la revue américaine Nature, avec la modification du climat, nombre d'animaux vont fuir leurs écosystèmes et vivre plus proches les unes des autres. Ils risqueront de se transmettre plus facilement leurs maladies, y compris d'animal à humain.Source : https://www.francetvinfo.fr/sante/maladie/coronavi...