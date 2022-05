Avec Airbus, Qantas va assurer le plus long vol du monde

Gregory Plesse

La compagnie australienne et l'avionneur européen ont signé, ce lundi matin, un contrat portant sur l'acquisition de 146 avions, parmi lesquels 12 A350-1000. Ils seront utilisés à partir de 2025 pour assurer une liaison sans escale entre Sydney, Londres et New York.Source : https://www.lesechos.fr/industrie-services/tourism...