Automobile : Stellantis souffle sa première bougie avec un bénéfice impressionnant

Anne Feitz

Le groupe né de la fusion, il y a un an, de PSA et Fiat Chrysler, a enregistré une rentabilité opérationnelle de près de 12 % et un bénéfice net de 13 milliards d'euros.Source : https://www.lesechos.fr/industrie-services/automob...