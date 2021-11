Ariana Grande, une sirène moderne dans cette robe

En termes de style, Ariana Grande nous sert toujours des looks glamour et modernes. La chanteuse, qui vient de dévoiler sa collection de maquillage, s'est rendue sur le plateau du " The Tonight Show " de Jimmy Fallon. Habillée d'une tenue complète de...Source : https://www.elle.fr/Mode/La-mode-des-stars/Ariana-...