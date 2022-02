Ariana Grande : on s’inspire de son look satiné et tout confort



Lire la suite de l'article sur Elle.fr

Source : https://www.elle.fr/Mode/La-mode-des-stars/Ariana-... En termes de style, Ariana Grande s'y connaît. Avec des ensembles toujours plus glamours et pointus, la chanteuse de 28 ans a su s'ériger comme référence mode et ne cesse de nous inspirer. Une réalité à laquelle elle nous confronte une nouvelle fois....