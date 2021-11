Après une interruption liée au Covid, retour d'AKAA, la foire d'art contemporain africain, au Carreau du Temple à Paris

Avec plus d’une trentaine de galeries internationales et une centaine d’artistes invités, AKAA, "Also Known As Africa", est l'événement incontournable pour tous les passionnés d'art contemporain et de design africain.Source : https://www.francetvinfo.fr/monde/afrique/culture-...