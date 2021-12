« And Just Like That » crée l’agitation sur la plateforme Vestiaire Collective



Lire la suite de l'article sur ...



Source : https://www.elle.fr/Mode/Les-news-mode/And-Just-Li... Les séries ne cessent de nous inspirer en matière de mode. Alors lorsque l'une d'entre elles, connue aussi bien pour ses outfits que pour l'histoire qu'elle raconte, fait un retour sur le petit écran, le résultat est sans appel : tout le monde cherch...