« And Just Like That » : Carrie Bradshaw revêt l’une de ses robes emblématiques



Lire la suite de l'article sur E...



Source : https://www.elle.fr/Mode/Les-news-mode/And-Just-Li... À la diffusion de chaque nouvel épisode de " And Just Like That ", on ne peut s'empêcher de scruter les nouveaux looks de Sarah Jessica Parker, a.k.a Carrie Bradshaw. Connue pour son sens du style et son dressing iconique, cette modeuse s'amuse à rem...